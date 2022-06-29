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Став начальником, каждый восьмой в первую очередь уволил бы своих коллег

29 июня 2022 10:49
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Став начальником, каждый восьмой в первую очередь уволил бы своих коллег

Став руководителем своего подразделения, мужчины начали бы с увольнения неэффективных коллег, женщины — с повышения зарплаты. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Увольнение неэффективных сотрудников, усиление дисциплины и повышение зарплаты — топ-3 первых распоряжений россиян на руководящем посту. Оказавшись в кресле начальника своего подразделения, 13% россиян начали бы с кадровых зачисток: уволили бы «бездельников, любимчиков и подхалимов». 12% опрошенных приняли бы меры к усилению дисциплины на рабочих местах. А вот каждый девятый начал бы с приятного: повысил заработную плату подчиненным.

7% опрошенных на новом месте в первую очередь увеличили бы компенсационный пакет (ввели оплату полисов ДМС, фитнеса, путевок, оздоровительных лагерей для детей сотрудников, организацию корпоративных мероприятий и проч.). Еще 7% внедрили бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе.

По 6% россиян начали бы свой путь в качестве руководителя с перераспределения обязанностей и введения системы отчетности. Еще 6% считают необходимым внедрение в практику регулярных совещаний и планерок. 6% обратились бы к подчиненным с предложением подать пожелания к организации работы.

По 4% голосов набрали распоряжения об организации аттестации и обучения персонала, проведения аудита документации, введения системы планирования. В первую очередь нужен ремонт помещений и закупка оборудования, считают также 4%.

3% россиян полагают, что в их подразделении в первую очередь нужно внедрить систему штрафов и наказаний за опоздания, брак, прогулы (хоть это и не вполне законно). 3% считают, что главное — увеличить штатную численность, наняв новых сотрудников. Еще по 3% голосов у распоряжений о нормировании рабочего дня, введении удаленки или гибридного формата работы, проведении инвентаризации.

2% россиян считают, что в их подразделении нужно внедрить систему контроля качества деятельности. Еще 2% уверены, что нужно изменить график работы. Также 2% за то, чтобы наладить систему предоставления отпусков.

Среди других не столь популярных распоряжений — нововведения, касающиеся дресс-кода, усиления кибербезопасности, введения электронного документооборота и проч.

Решение оставить все, как есть, в случае своего назначения на руководящий пост, озвучили 5% россиян.

Мужчины чаще считают, что первые решения в качестве руководителя должны касаться увольнения неэффективных сотрудников, введения системы отчетности и планирования. Женщины чаще выступают за повышение зарплат, премирование, перераспределение обязанностей и нормирование рабочего дня.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 370
Время проведения: 25—28 июня 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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