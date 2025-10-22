Я нашел ошибку
Стать участником госпрограммы долгосрочных сбережений стало ещё проще

22 октября 2025 16:49
119
Стать участником госпрограммы долгосрочных сбережений стало ещё проще

За последние два месяца в Самарской области долгосрочные сбережения прибавили в темпе. По состоянию на 30 сентября 2025 года взносы по Программе долгосрочных сбережений (ПДС) увеличились еще на 2,5 млрд рублей, число договоров превысило 190 тыс., а общий объем взносов составил около 10 млрд рублей. Динамика свидетельствует о росте доверия к инструменту и готовности жителей планировать финансы на годы вперед.

С 1 октября стать участником Программы стало ещё проще, теперь заключить договор участия в ПДС можно онлайн через портал «Госуслуги». На данном этапе доступ к нужной странице реализован через поиск в роботе помощнике Макс: необходимо ввести запрос «вступить в ПДС». Для подписания используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), которая легко оформляется в приложении «Госключ».

Возможность онлайн-оформления делает участие в ПДС более доступным. В регионе это может поддержать дальнейший прирост участников и накоплений, а также формирование «длинных» средств, используемых в долгосрочном планировании семей и экономики.

На днях на Форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что Программа долгосрочных сбережений имеет большой потенциал и ее нужно продолжать развивать. Минфин РФ совместно с Банком России прорабатывает дополнительную гарантию безопасности для детского продукта в рамках ПДС. Минфин предлагает повысить планку по сумме средств, которые будут застрахованы государством, до 4 млн рублей.

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный продукт для формирования накоплений на долгосрочные цели, который действует с 2024 года. Сбережения формируются из личных добровольных взносов, софинансирования государства, инвестиционного дохода и других источников.

Фото - Минфин РФ

В центре внимания
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
92
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
198
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
180
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
435
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
331
