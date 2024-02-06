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Стать поисковиком добровольческого поисково-спасательного отряда может каждый житель Самарской области

6 февраля 2024 12:51
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Стать поисковиком добровольческого поисково-спасательного отряда может каждый житель Самарской области

С февраля 2024 года «Центр поиска пропавших людей Самарской области» начал новый этап проекта «Будь с нами». В этом году проект стал победителем Фонда президентских грантов и получил его поддержку.

Самарская область – один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется в том числе и во взаимодействии с отрядом «ЛизаАлерт». Именно в Самаре открылся первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей. Открыли центр и дали старт первым учебно-тренировочным сборам глава региона Дмитрий Азаров и директор московского центра поиска пропавших людей, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Проект «Будь с нами-2024» будет проходить с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2025 года. За этот период будут проведены:

- 3 потока курса «Волонтер поискового отряда»;

- 2 потока курса «Старший группы»;

- повышение квалификации для операторов БПЛА.

Набор на первый поток курса «Волонтер поискового отряда» уже объявлен – курс стартует уже в феврале 2024 года. Его участники смогут посетить лекции, которые проведут опытные действующие поисковики добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. На них слушатели узнают о том, какие бывают виды поиска, методики поиска в городской и природной среде, какие требования предъявляются к экипировке и обеспечению безопасности добровольца-поисковика, изучат основы оказания первой помощи пострадавшим. Как правильно проводить оклейку ориентировками и опрос с ориентировкой, как осматривать линейные ориентиры, работать «на отклик» и прочесывать местность – обо всем этом участники смогут узнать в рамках курса. Закрепить полученные знания и навыки можно будет на масштабных учебно-тренировочных сборах поисковых отрядов, и главное – с первых дней участвовать в реальных поисках и, возможно, помочь спасти жизнь потерявшегося человека. Обучение на курсе бесплатное. Необходимо только заполнить форму регистрации по ссылке https://clck.ru/38N8Ui.

Кроме того, в рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов будут приобретены планшеты и штабное оборудование, необходимое для эффективной работы «Центра поиска пропавших людей Самарской области»: для использования инструкторами во время лекций, обучающих мероприятий в Центре и практических занятий, и главное – во время реальных поисков. Для того, чтобы обеспечить возможность добровольцам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области искать пропавших в природной среде людей в ночное время будет приобретен БПЛА с инфракрасным датчиком. 

Все желающие могут пройти обучение «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и стать частью добровольческого поисково-спасательного отряда!

Представителей СМИ региона приглашаем к сотрудничеству и освещению мероприятий в рамках проекта «Будь с нами – 2024». Будем рады обратной связи и готовы ответить на вопросы.

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