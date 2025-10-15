Стартует всероссийская акция «Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей»

145

Министерство культуры Российской Федерации совместно с компанией «Яндекс» и сервисом «Яндекс Книги» запускает очередной «Культурный марафон», который поможет школьникам по-новому взглянуть на великие произведения русской и мировой литературы. +6



Акция организована в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она пройдет уже в шестой раз в период с 15 октября по 15 ноября.



Классика часто кажется ученикам устаревшей, сложной и далекой от современной жизни. «Культурный марафон» поможет иначе взглянуть на классическую литературу, раскроет ее главные смыслы и ценности легко и увлекательно.



Для российских школьников в программу «Культурного марафона» включены видеоролики от ведущих литературоведов, преподавателей и блогеров, в числе которых Антон Скулачев, Михаил Свердлов, Анастасия Першина, Константин Поливанов и Катя Баева. Спикеры расскажут, как нужно подходить

к литературному классическому произведению, чтобы ничего не упустить для себя, по-новому исследовать его, обращая внимание на скрытые в нем смыслы.



Ребята с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом соревновании – создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги. Соревнование пройдет в двух номинациях: «Классное чтение» и «Внеклассное чтение». Специально для этого проекта дизайнеры компании «Яндекс» создали короткие, увлекательные и познавательные видео-мастер-классы про то, как можно креативно подойти к созданию своей обложки.



10 лучших обложек в номинации «Классное чтение» украсят электронные книги сервиса «Яндекс Книги», а их авторы получат приглашение в Москву – на экскурсию по офису Яндекса и встречу с ведущими специалистами компании.

Фото: pxhere.com