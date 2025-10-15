Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Стартует всероссийская акция «Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей»

15 октября 2025 15:04
145
Ребята с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом соревновании – создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги.

Министерство культуры Российской Федерации совместно с компанией «Яндекс» и сервисом «Яндекс Книги» запускает очередной «Культурный марафон», который поможет школьникам по-новому взглянуть на великие произведения русской и мировой литературы.  +6

Акция организована в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она пройдет уже в шестой раз в период с 15 октября по 15 ноября.

Классика часто кажется ученикам устаревшей, сложной и далекой от современной жизни. «Культурный марафон» поможет иначе взглянуть на классическую литературу, раскроет ее главные смыслы и ценности легко и увлекательно.

Для российских школьников в программу «Культурного марафона» включены видеоролики от ведущих литературоведов, преподавателей и блогеров, в числе которых Антон Скулачев, Михаил Свердлов, Анастасия Першина, Константин Поливанов и Катя Баева. Спикеры расскажут, как нужно подходить
к литературному классическому произведению, чтобы ничего не упустить для себя, по-новому исследовать его, обращая внимание на скрытые в нем смыслы.

Ребята с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом соревновании – создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги. Соревнование пройдет в двух номинациях: «Классное чтение» и «Внеклассное чтение». Специально для этого проекта дизайнеры компании «Яндекс» создали короткие, увлекательные и познавательные видео-мастер-классы про то, как можно креативно подойти к созданию своей обложки.

10 лучших обложек в номинации «Классное чтение» украсят электронные книги сервиса «Яндекс Книги», а их авторы получат приглашение в Москву – на экскурсию по офису Яндекса и встречу с ведущими специалистами компании.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия

