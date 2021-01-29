Стартует конкурс на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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С 25 января по 25 февраля 2021 года осуществляется приём заявок на конкурс на лучшую разработку афиши, плаката и баннера, популяризирующих фестиваль студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в 2021 году, информирующих о проведении спектаклей фестиваля и об отдельных его событиях.

К участию в конкурсе приглашается молодёжь региона, школьники и студенты, обучающиеся в общеобразовательных школах, художественных школах, школах искусств и художественных студиях, средне-специальных и высших учебных учреждениях. Организаторами конкурса определены две возрастные группы участников: дети от 6 до 17 лет и молодёжь от 18 до 30 лет (включительно).

Конкурс организует и проводит аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Целью конкурса является привлечение внимания молодёжи к фестивалю «Театральное Приволжье», а также к театральному искусству в целом. Фестиваль способствует созданию условий для творческой самореализации детей и молодёжи, выявлению и поддержке молодёжных проектов и инициатив, направленных на визуальное оформление и сопровождений мероприятий в театральной сфере, а также выявлению талантливых молодых дизайнеров и художников.

На конкурс принимаются как живописные работы высокого уровня, так и работы, выполненные с использованием графических компьютерных технологий.

Подведение итогов конкурса на лучшую разработку афиши и плаката осуществляется экспертной комиссией и состоится в марте 2021 года. Оглашение победителей пройдёт во время финала фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в 2021 году. Результаты конкурса будут также размещены на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях:

www.театральноеприволжье.рф

http://vk.com/theatres.fest

www.facebook.com/theatres.fest

www.instagram.com/theatres.fest