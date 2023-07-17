Стартовало всероссийское голосование на портале Госуслуги за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету.

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По результатам голосования будет определен перечень населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек и план-график их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год.

Минцифры России планирует опубликовать результаты голосования 18 декабря 2023 года.

Подключению сёл и деревень к интернету осуществляется в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0".

Проголосовать можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet

В 2022 году в голосовании приняли участие 13 712 жителей Самарской области. В итоге были отобраны 19 населенных пунктов, где в течение 2023 года установят вышки сотовой связи.