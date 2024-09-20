Стартовал конкурс «Среда возможностей» 

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16 сентября стартовал конкурс Фонда Тимченко «Среда возможностей» для поддержки инициатив, направленных на всестороннее развитие детей и подростков на малых территориях.

Его особенностями являются вовлечение местных сообществ, а также учет мнения детей и их активное участие в разработке и реализации проектов. Цель конкурса — раскрытие потенциала детей и подростков, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путем создания поддерживающей и развивающей среды.

Участвовать в конкурсе могут НКО, ТОС, КЦСОН, бюджетные организации (библиотеки, музеи, дома культуры и др.), ведущие свою деятельность в населенных пунктах с численностью жителей до 70 000 человек.

Номинации конкурса:

«Точка роста» Создание условий для развития и реализации потенциала детей и подростков с помощью тематических проектов вокруг одного-двух ключевых направлений работы в зависимости от потребностей и запросов детей и подростков. Размер финансирования – до 500 тыс. руб .

«Горизонт возможностей» Создание многофункциональных центров для развития и разносторонней реализации потенциала детей и подростков, с учетом их мнения и потребности. Размер финансирования – до 1 млн руб.

Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 сентября по 7 ноября 2024 года через онлайн-систему. За новостями конкурса можно следить в группе Вконтакте.