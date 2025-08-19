Я нашел ошибку
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
  • Персональные данные
Стартовала вторая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»

19 августа 2025 11:24
150
В ней принимают участие 250 человек, 9 из которых — дети участников специальной военной операции.

В молодёжном центре «Лесная сказка», расположенном Кинельском районе, началась вторая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев».  В ней принимают участие 250 человек, 9 из которых — дети участников специальной военной операции.

Ребята освоят программу по тематическим направлениям и углубят свои знания по истории России. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Самарской области.
 

«Страна Героев» — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырём тематическим направлениям: «Защитники», «Медиа Победы», «Волонтёры Победы» и «Хранители истории». Программа Лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящён важным событиям истории России, её культуре и достижениям.

Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики и волонтёры. Лагерь проводится в Самарской области с 2022 года, за это время он стал одним из ключевых проектов в сфере молодёжной политики.

«Военно-исторический лагерь «Страна Героев» за пять лет привлёк более 4000 участников и стал символом патриотизма среди молодёжи. Лагерь предоставляет уникальную платформу для воспитания гражданственности и формирования лидерских качеств. Важно помнить, что такие инициативы формируют будущих защитников Родины и способствуют укреплению молодёжной политики региона, вдохновляя новое поколение на служение своей стране», — министр молодёжной политики Самарской области подчеркнул Владимир Усов.

Для участия во второй смене лагеря было подано 500 заявок. При выборе участников учитывались их навыки и достижения, а также замотивированность для выполнения общих задач смены.  «Я хочу связать свою жизнь с медиасферой и приехала сюда, чтобы получить новые знания и навыки», — поделилась эмоциями Мария Афанасьева, участница лагеря в тематическом направлении «Медиа Победы».

Программа лагеря включает общий образовательный модуль «Военная история России», где обсуждается история Великой Отечественной войны и все важные битвы 1942-1943 годов. Также участники проходят курс по социальному проектированию и посещают общие модули. На тематических занятиях инструкторы рассказывают теорию, а затем ребята отрабатывают свои знания на практике.

 «Военно-исторический лагерь «Страна Героев» направлен на то, чтобы подрастающие ребята знали свою историю, умели работать с архивными документами и нашли дело по душе», — отметила Инна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.

В день открытия в рамках проекта «Диалоги с Героями» участники второй смены лагеря встретились с Героем Российской Федерации Андреем Ереминым и Героем Российской Федерации, советником Губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО, выпускником «Школы героев» Максимом Девятовым. 

«Школа героев» реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". Также во встрече с ребятами принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Афанасьев. Приглашенные рассказали о своем жизненном пути и патриотизме, выборе профессии, ответили на вопросы молодого поколения.

 

Фото:  министерство молодежной политики Самарской области

