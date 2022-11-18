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Стартовала регистрация на главное бизнес-событие года – форум «Мой бизнес 63. Время новых решений»

18 ноября 2022 18:16
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Забронируйте свое место на главном деловом событии года уже сейчас.

С 1 по 7 декабря приглашаем предпринимателей и самозанятых на самое ожидаемое региональное событие. Целая неделя полезных и интересных встреч, мастер-классов, живого общения. Для всех, кто ждал знака «Пора!» - регистрация открыта: forum.mybiz63.ru.

В этом году на форуме:
- Региональный этап премии «Бизнес-успех» (прием заявок ещё идёт!)
- Тренинги и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов
- Открытые встречи по вопросам господдержки и развития бизнеса в регионе
- Лидерский нетворкинг

Не время сомневаться! Время новых решений! Забронируйте свое место на главном деловом событии года уже сейчас  forum.mybiz63.ru.

 

 

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