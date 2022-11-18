Стартовала регистрация на главное бизнес-событие года – форум «Мой бизнес 63. Время новых решений»

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С 1 по 7 декабря приглашаем предпринимателей и самозанятых на самое ожидаемое региональное событие. Целая неделя полезных и интересных встреч, мастер-классов, живого общения. Для всех, кто ждал знака «Пора!» - регистрация открыта: forum.mybiz63.ru.



В этом году на форуме:

- Региональный этап премии «Бизнес-успех» (прием заявок ещё идёт!)

- Тренинги и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов

- Открытые встречи по вопросам господдержки и развития бизнеса в регионе

- Лидерский нетворкинг



Не время сомневаться! Время новых решений! Забронируйте свое место на главном деловом событии года уже сейчас forum.mybiz63.ru.