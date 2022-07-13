Стартовала работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы»

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Стартовала работа специального портала pobeda.onf.ru и благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы».

Поддержать бойцов народной милиции ЛНР, вооружённых сил ДНР и мирных жителей может каждый россиянин.

Что нужно бойцам?

- бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами

- тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним

- берцы, треккинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки

- фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки, фонари

Более подробные списки можно найти в разделе «вопросы-ответы». Здесь же pobeda.onf.ru есть вся информация о том, как помочь и на что будут потрачены собранные средства. Необходимые бойцам вещи также можно принести в отделения Народного фронта, которые есть абсолютно в каждом регионе России. Важно приносить только то, что есть в актуальных списках.

Подробная консультация по телефону: 8 (800) 200-34-11.