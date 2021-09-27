Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов

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УФНС России по Самарской области информирует о начале рассылки налоговых уведомлений для уплаты гражданами имущественных налогов.

В этом году жителям Самарской области всего будет направлено 1,6 млн уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Из них 560 тыс. уведомлений направлено в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.

Граждане, не подключенные к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», получат налоговое уведомление по Почте России заказным письмом по адресу постоянной регистрации в течение сентября - октября текущего года.

Налоговая служба напоминает, срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря 2021 года.