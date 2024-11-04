Стартовал Всероссийский онлайн-марафон "Россия – большая семья"

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4 ноября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания проводит 16-часовой Всероссийский марафон "Россия – большая семья", приуроченный ко Дню народного единства и Году семьи.

Вместе с ВГТРК зрители отправляются в медиапутешествие по стране. Марафон позволит познакомиться с уникальными людьми и увидеть, как тепло домашнего очага объединяет многочисленные народы нашей Родины.

Объединяющим медиацентром стала ГТРК "Самара", которая свяжет все регионы России. Отсюда начался и здесь завершится онлайн-марафон, в финале которого будет создана золотая книга многонациональных семей России.

ГТРК "Калуга" представит на марафоне специальный репортаж о педагогических династиях региона. Любовь к учительскому труду передается в этих семьях из поколения в поколение, дети берут пример с родителей и продолжают их профессиональный путь.

О династии литейщиков Дубровиных расскажет ГТРК "Урал". Работы этих мастеров можно увидеть на улицах десятков городов. В Екатеринбурге, например, это легендарные ротонды на Плотинке и скульптура "Влюбленные" на улице Вайнера – символы города. А еще зрители узнают, когда коренными уральцами стали сербы и китайцы.

Народы, проживающие в Башкирии, всегда считали главным богатством большую и крепкую семью. Именно об этом ведущие ГТРК "Башкортостан" Рустэм Габбасов и Надежда Марьина будут говорить во время онлайн-марафона.

Зрители познакомятся и с многодетной семьей Шабдаровых из республики Марий Эл. Братья-тройняшки Шабдаровы исполнили свой номер на шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". Как и чем живет творческая и трудолюбивая многодетная семья, расскажет ГТРК "Марий Эл".

Марафон "Россия – большая семья" – не только праздничное мероприятие, но и важный шаг к укреплению национального единства. Начало большого исторического путешествия – ровно в 8:00 (мск) 4 ноября. Трансляция доступна на медиаплатформе "Смотрим".