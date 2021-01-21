Стартовал Всероссийский конкурс «Юный правозащитник»

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник».

Конкурс «Юный правозащитник» проводится в целях патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи, содействия становлению профессиональных династий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

К участию в конкурсе допускаются дети сотрудников Службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет. Участники из первой возрастной группы (11-13 лет) смогут представить жюри на следующие темы: 1) Спорт в жизни судебных приставов; 2) История детского движения в России; 3) Росгвардия всегда стоит на страже спокойствия государства; 4) Мои родители охраняют мирный труд и жизнь наших граждан.

Второй возрастной группе (14-15 лет) предложены на выбор темы: 1) Очерк о герое родного края; 2) Права ребенка в семье; 3) Кадеты Росгвардии — будущее страны; 4) Золотые звезды России (о Героях Отечества).

Самые старшие из участников (16-18 лет) смогут написать работы на темы: 1) Система принудительного исполнения зарубежных государств; 2) Современные информационные технологии в деятельности судебных приставов-исполнителей; 3) История Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. От внутренней стражи Российской империи к войскам национальной гвардии Российской Федерации; 4) Генерал от инфантерии граф Евграф Федотович Комаровский — первый командующий внутренней стражей Российской империи.

Лучшие работы регионального этапа конкурса будут направлены в организационный комитет Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» для участия во втором этапе конкурса.

Работы на конкурс представляются в отдел государственной службы и кадров Управления ФССП России по Самарской области, г. Самара, ул. Урицкого д.17.