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В России появится Талисман Десятилетия науки и технологий.



Стартовал всероссийский конкурс на определение Талисмана Десятилетия. Принять участие в конкурсе может любой житель страны.

Для этого необходимо до 31 июля загрузить свой вариант Талисмана на страницу конкурса талисман.наука.рф. Выполнить изображение можно в любой технике и жанре.



Отбор работ пройдёт в несколько этапов.

С 1 по 31 августа волонтеры и эксперты определят шорт-лист из 40 работ.

С 6 по 15 сентября отобранные Талисманы будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса талисман.наука.рф.



Пять лучших работ будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.

Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России.