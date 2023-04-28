Стартовал Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2023»

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Объявлен старт 9-ого Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2023». К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», региональных программ активного долголетия, реализуемых в соответствии с национальным проектом «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Организаторы конкурса - Социальный фонд России и ПАО «Ростелеком» при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности людей старшего возраста.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Я — интернет-звезда»;

«Спасибо моему учителю».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» (azbukainterneta.ru). В заявке необходимо приложить свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.

Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре-декабре 2023 года. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

За 8 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призёрами конкурса.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru.

Фото: ru.freepik.com