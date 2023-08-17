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Стартовал Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»

17 августа 2023 10:11
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Стартовал Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»

Официально стартовал третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ». Участники проекта снимают ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народов, проживающих на территории нашей страны, о самобытности этносов и умении жить в мире и единении с соседями, обогащая и сохраняя культурное наследие друг друга.

Конкурс предполагает две основные темы — «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность», а также пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»;  «Анимационный ролик»; «Видеорепортажные ролики»; «Видеоклипы» и «Документальный ролик». Важно, что эксперты будут отделено оценивать работы любителей, которые делают в киноискусстве только первые шаги, и профессионалов, занимающихся видеосъемкой регулярно и на профессиональной основе.

Присоединиться к проекту могут граждане России и стран, входящих в СНГ, БРИКС и ШОС, а также иностранцы, которые находятся в России, и наши соотечественники, проживающие за рубежом. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудия могут прислать не более двух работ в одну или несколько номинаций. Подать заявку необходимо до 31 декабря этого года на сайте мыконкурс.рф. Итоги масштабного проекта предстоит подвести на церемонии награждения в июне следующего года.

— У нас большая и по-настоящему удивительная страна. Зачастую мы даже не представляем, насколько большая. Проект «МЫ» помогает увидеть, понять и полюбить культуру разных народов. Авторы рассказывают о своём опыте сохранения национальных традиций, находят неожиданные интересные факты, раскрывают секреты дружелюбия и единства. В это движение включаются этнические сообщества, организации, семьи и, что самое важное, молодёжь. В этом залог преемственности поколений и нашего общего будущего в многонациональной и счастливой России, — отметил глава Федерации современного искусства Николай Данн.

Стоит добавить, что присланные на конкурс видео смогут оценить не только эксперты, члены жюри, но и все желающие. В рамках проекта традиционно состоится зрительское онлайн-голосование. Поделиться своим мнением о роликах можно будет на платформе образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» с 1 по 31 мая 2024 года.

Теги: Акценты

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