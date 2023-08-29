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Стартовал сбор заявок на участие в уникальном образовательном проекте для школьников ПФО, мечтающих стать врачами

29 августа 2023 11:32
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Лучшие практикующие специалисты Клиник СамГМУ, а также сотрудники фармацевтических организаций расскажут о своей профессии.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) объявляет о старте сбора заявок от школьников 7–11 классов со всего Приволжского федерального округа для участия в уникальном образовательном проекте «ПРОмед», который создан для того, чтобы познакомить ребят с профессией врача. Лучшие практикующие специалисты Клиник СамГМУ, а также сотрудники фармацевтических организаций расскажут о своей профессии, об уникальных ситуациях, возникающих во врачебной практике, о тех безграничных возможностях делать добро и спасать людей, которые присущи этой профессии.

Задавая свои вопросы ведущим практикующим врачам, примеряя на себя полученную информацию и делая собственные выводы, ребята смогут лучше оценить привлекательность профессии для себя. Серия научно-популярных лекций поможет сделать выбор будущего профессионального пути более аргументированным и осознанным.

Встречи будут проходить в очном и дистанционном форматах. Онлайн-встречи для всех желающих, прошедших регистрацию, начнутся уже в сентябре. Самые активные и заинтересованные школьники получат возможность попасть на пятидневную выездную проектную смену, которая пройдет в конце октября - начале ноября 2023 года на территории Самарской области. Там 40 школьников объединятся в команды, в которых будут работать над решением медицинских кейсов, слушать лекции от ведущих спикеров СамГМУ и партнеров, развивать гибкие навыки (soft skills). Также для ребят будет предусмотрена развлекательная программа, которая поможет сделать участие в проекте «ПРОмед» одним из самых теплых юношеских воспоминаний. За каждой командой закрепят тьюторов – студентов университета, которые будут помогать ребятам.

«Наш проект является победителем грантового конкурса «Движение Первых» и реализуется при поддержке недавно открытого в СамГМУ первичного отделения РДДМ. «ПРОмед» был специально разработан для тех, кто мечтает связать свою жизнь с медициной. Опыт показывает, что из детей, которые уже на ранних этапах определились с профессией, получаются высококвалифицированные врачи, так необходимые в медицинской сфере. Наша команда и университет уже сейчас готовы помочь каждому ребенку с выбором будущей специальности. Возможность приобщиться к профессиональной среде, познакомиться с врачами, их жизнью, атмосферой СамГМУ и клинической базой университета – станет одной из главных нематериальных ценностей, которые проект несет молодым ребятам, подходящим к рубежу, когда необходимо сделать один из главных выборов в жизни», – рассказала Оксана Никишева, руководитель проекта и заместитель директора Центра организации приема абитуриентов и довузовского образования СамГМУ (ЦОПАиДО).

Самые активные и заинтересованные школьники для участия во втором очном этапе проекта будут определены по итогам оценки их вовлеченности. Для этого специалисты Центра разработали специальную балльную систему. Баллы будут выставляться за каждое выполненное задание на протяжении всего срока реализации проекта. По итогам мероприятия все участники получат сертификаты, а победители – дипломы и памятные подарки от СамГМУ.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо успеть зарегистрироваться.

Заявки принимаются только до 15 сентября!

 

Фото:    СамГМУ

 

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