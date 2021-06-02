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1 июня стартовал проект для школьников и студентов «Отечеству верны! Судьбы».

Организаторы ставят главной задачей - изучение судеб людей, явившихся примером бескорыстного служения и самоотверженности, образцом преодоления невзгод и препятствий во имя Отечества и веры.

В рамках проекта школьники и студенты смогут изучить и познакомиться с жизненными путями своих земляков, трудом, умением и терпением преумноживших богатство и красоту своей малой Родины и страны в целом, а также известных исторических персонажей.

В ходе проекта запланировано создание тематических Интернет-ресурсов, на которых участники проекта будут размещать свои материалы, исследовательские работы, фотографии, презентации, статьи. Также будут проводиться поездки-экспедиции по России и святым землям Ближнего Востока, семинары, пленэры, выставки изобразительного искусства. Завершится проект в июне 2022 года итоговой конференцией в Москве.