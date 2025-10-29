Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

29 октября 2025 18:36
73
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.

АНО «Креативная экономика» открыл приём заявок на V юбилейный сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия является  главной наградой страны в области креативных индустрий и единственной в мире кросс-отраслевой наградой, которая охватывает все 16 направлений креативного сектора.

Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Российская национальная премия в сфере креативных индустрий: https://rc-awards.ru/login

Приём заявок продлится до 16 ноября 2025 года(включительно). Положение о Премии и требования к заявкам размещены на официальном сайте Премии.

В этом году награда присуждается в 11 номинациях, которые охватывают ключевые направления развития креативного сектора:

1. Креативный регион;

2. Креативное событие;

3. Креативные инновации;

4. Культурный код;

5. Агрокреаномика;

6. Креативная интеграция;

7. Креативный тренд;

8. Импульс воздействия;

9. Глобальная креаномика;

10. Компетенции в креаномике;

11. Креативный город.

Такой подход позволяет более целостно оценивать достижения в современных креативных, инновационных и инфраструктурных проектах, что особенно важно для юбилейного года. За прошедшие пять лет Премия стала одним из самых значимых в России событий, неотъемлемой частью большой экосистемы креативных индустрий и отражением изменений, эволюции в сфере креативной экономики России.

«Пять лет назад мы начали с идеи объединить лучших. Сегодня наше креативное сообщество и сотни проектов, отобранных премией, — это реальная сила, меняющая экономику страны. В юбилейный год мы хотим показать представителей индустрий как символов успеха России. Наша ключевая задача — находить, развивать и продвигать российских авторов и проекты, которые через современные формы раскрывают самобытность, культурный код и ценности нашей страны. Пятилетка Премии доказала, что креативный потенциал России — это ценный экономический актив. Теперь мы ищем следующую волну лидеров — проекты, готовые занять новые рынки и укреплять экономический суверенитет страны в мире!», — подчеркнула Марина Монгуш,Президент АНО «Креативная экономика».

С 20 ноября по 24 ноября 2025 года будут определены финалисты Премии. Далее Лауреатов определит Почётное жюри, в состав которого войдут более 30 экспертов — представители власти, лидеры и практики креативных индустрий. Победители получат символичный трофей — статуэтку в форме семечки, разработанную студентами Академией Штиглица, которая олицетворяет непрерывный творческий рост и символ креативности.

Церемония награждения состоится 1 декабря 2025 года в концертном зале «Зарядье» — в уникальной творческой и архитектурной среде.

Премия учреждена АНО «Креативная экономика» в 2021 году при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

