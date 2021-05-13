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Стартовал приём заявок на участие в региональном конкурсе детской фотографии «С чего начинается Родина»

13 мая 2021 16:07
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К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет.

Стартовал приём заявок на участие в открытом региональном конкурсе детской фотографии «С чего начинается Родина». Работы юных фотографов принимаются до 23 мая (включительно).

К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет.

Конкурс проходит в двух номинациях:

- Наша вера.

- Наше достояние.

Конкурс пройдет в 2 этапа.

На первом этапе жюри конкурса отбирает 40 работ (по 20 в каждой номинации), которые в дальнейшем будут представлены на выставке, организованной на открытых общественных площадках города.

Второй этап конкурса пройдёт в формате онлайн-голосования на «Приз зрительских симпатий». В нём примут участие работы, отобранные на первом этапе. Победителями станут 10 работ, набравших наибольшее количество голосов. Голосование будет проходить на официальной странице организатора конкурса в социальной сети ВКонтакте.

Один участник может прислать не более двух работ в каждой номинации.

Участники присылают работы и заявки на участие в электронном виде на почту konkurs@fond63.ru

Срок подачи заявок на Конкурс: по 23 мая 2021 года включительно

 

Теги: дети конкурс фото

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