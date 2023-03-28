Стартовал приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ 2023

131

Общий грантовый фонд Премии в 2023 году – 90 млн рублей. Участники смогут подать заявку на сайте премия.мывместе.рф в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году есть некоторые нововведения. Появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».



Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Победителей ждет:

- общественное признание

- грант до 3 000 000 ₽

- специальная благодарность от руководства страны

- статус «Партнер национальных проектов»

- путешествие по России и дополнительные баллы в конкурсах от АНО «Россия — страна возможностей»

- включение и интеграция в сообщество #МЫВМЕСТЕ

- прохождение образовательной программы

- бесплатное участие в ПМЭФ

Кроме того, победители смогут выбрать наставника из числа членов Оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны.

Фото: администрация Самары