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Стартовал приём заявок на конкурс таланта и красоты «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2021»

29 сентября 2021 10:27
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стартовал приём заявок на конкурс таланта и красоты «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2021»

Был дан старт приёма заявок на одно из ярких событий осени – конкурс таланта и красоты среди студентов профессиональных образовательных организаций. Девушки и юноши в ходе конкурсных отборочных испытаний смогут проявить себя, выступить с творческими номерами и показать, на что они способны. 

Конкурс пройдёт в три этапа. Во время заочного этапа будет осуществляться приём заявок от участников до 10 октября. Полуфинал включает в себя проведение конкурсных отборочных испытаний с 18 октября до 14 ноября. Финальной точкой конкурса станет отчётный концерт с лучшими номерами, где и будут названы имена Мистера и Мисс Студенчество.

Конкурс «Мистер и Мисс студенчество Самары» проходит не в первый раз – в 2020 году звание Мисс ССУЗ забрала Милена Горгодзе, студентка СГЭУ. Нововведением 2021 года стало расширение состава участников – теперь бороться за главный титул смогут и юноши. Одним из приоритетов конкурса является раскрытие талантов участников в результате прохождения различных мастер-классов, выполнения интеллектуальных и творческих заданий.

Цель Конкурса – сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей и создание условий для реализации творческого потенциала студентов профессиональных образовательных организаций.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодёжи».

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