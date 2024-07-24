Стартовал приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа.
Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.
В списки включаются специалисты
Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.
Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
Узнать больше об ИТ-отсрочке и подать заявку