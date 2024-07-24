Стартовал приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

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ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа.



Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.



В списки включаются специалисты

граждане России

мужского пола

от 18 до 30 лет

работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня

с высшим образованием по специальности из перечня

проработавшие в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года

Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.



Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.



Узнать больше об ИТ-отсрочке и подать заявку