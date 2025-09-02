Стартовал прием заявок на вторую Национальную премию «Наследие дороже» -2025

136

Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов.

Вот уже второй год подряд проходит Премия «Наследие дороже» — первая национальная премия в России, которая выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. Организаторы премии – Благотворительный Фонд «Том Сойер Фест» - Наследие» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)

Экспертное жюри премии — лидеры общественного мнения в деле сохранения наследия – выберет победителей в семи номинациях.

Три номинации — для бизнеса: «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей», «Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей» и «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей», две — для представителей общественных и волонтерских проектов: «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход».

Кроме того, вновь будут поощрены представители органов власти в специальной номинации «Не сноси и сохрани».

Также в номинации — «Личный вклад» — отметят инвесторов, общественных деятелей, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также личный вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.

«Мы чествуем инвесторов, решившихся вкладывать не только средства, но и веру в будущее, в старые стены. Мы отдаём дань чиновникам, которые находят смелые, нестандартные решения там, где другие видят только бюрократические тупики. Мы поддерживаем общественные инициативы — тех, кто своими руками восстанавливают детали и объекты исторической среды и находят для этого ресурсы», - отмечает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» Анастасия Кнор.

Почему это важно? По данным экспертов, только в центральных регионах России более 15 тысяч объектов культурного наследия находятся в аварийном состоянии. Десятки тысяч домов — объектов дореволюционной застройки - ежегодно исчезают безвозвратно с карты страны.

Но есть и другая статистика — статистика надежд. Это касается проектов, в которых исторические здания возвращаются к жизни, как школы, музеи, отели, кафе и рестораны, креативные пространства. Это люди, которые поняли: история — не обуза, а капитал. Капитал доверия, идентичности, развития.

Артем Демидов, председатель ВООПИК: «Премия «Наследие дороже» — не просто награда. Это важнейший сигнал всему обществу: те, кто сохраняет нашу историческую память, заслуживают самого высокого признания. За каждым именем лауреата – годы самоотверженного труда, часто невидимого широкой публике. Это труд реставраторов, краеведов, волонтеров, архитекторов, которые в прямом смысле слова по крупицам возвращают нам наше национальное достояние. Премия ставит их работу в один ряд с самыми значимыми достижениями в культуре, и это абсолютно справедливо. Она даёт не только финансовую поддержку, но и моральную силу двигаться дальше, показывая пример тысячам других энтузиастов по всей стране».

«Я была очень рада участвовать в первой Национальной̆ премии «Наследие дороже», которая собрала вместе людей̆ - профессионалов, которые любят и ценят историю и культуру своей̆ страны, - говорит Ольга Тесленко, директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области, - Я была удивлена тем, как много людей̆ работают над сохранением культурного наследия. Невероятное чувство гордости посетило меня, что я являюсь частью этого сообщества и что моя работа вносит свой вклад».

Лауреат первой премии «Наследие дороже» Дмитрий Андреев (гражданский дом культуры «Ленина 21» г. Данилов, Ярославская обл.) отметил: «С проектом «Ленина 21» мы попали в самую-самую нашу номинацию «Креативный подход». За 6 лет мы преуспели именно в работе с формами переосмысления наследия, а другие сильны, например, в работе с фандрайзингом, волонтерами, меценатстве. Приятно стать первым, да еще и в первой премии! И мне сейчас крайне интересно, кто же будет следующим победителем в нашей номинации, потому что креатив в наследии - это про незаурядность, непохожесть, вкус, новизну, а это очень-очень сложно искусственно и по заявке создать, нужна органичность».

Первую церемония вручения премии «Наследие дороже» высоко оценили гости и лауреаты, представители СМИ.

Журнал «Среда для жизни»: «Событие само по себе уникальное, так как это фактически первая премия, которая оценивает частную инициативу в деле сохранения и возрождения памятников культурного наследия в различных регионах России. Все проекты, представленные на суд жюри, в зоне интересов малого бизнеса и частного предпринимательства. Это «маломасштабные» проекты, которые обычно не вызывают инвестиционного интереса со стороны крупного бизнеса, но становятся точкой приложения неравнодушного и ответственного отношения со стороны горожан, общественных движений и предпринимателей».

Подать заявку на Премию в выбранной категории можно до 31 октября 2025 года.

Церемония награждения пройдет 23 января 2026 года в Калининграде в замке Нойхаузен.