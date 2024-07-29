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Стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024»

29 июля 2024 15:44
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Цель конкурса — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» в передаче практического опыта по повышению производительности.

23 июля стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024», заявки принимаются на сайте Минэкономразвития России по ссылке до 27 сентября 2024 года.

Цель конкурса — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» в передаче практического опыта по повышению производительности, а также тиражирование лучших практик наставничества. Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

«Конкурс проходит уже шестой раз и ежегодно привлекает сотни участников. Он направлен на развитие системы профориентации, поддержки молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Победителей из числа участников нацпроекта со всей страны выберут в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

Для компаний, не участвующих в контуре нацпроекта, предусмотрена специальная номинация «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

Нововведением 2024 года станет номинация «Наставничество в индустрии гостеприимства»: в ней смогут заявиться как организации — участники нацпроекта, оказывающие услуги в сфере туризма, спорта, отдыха и развлечений, деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, работы библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, так и компании вне его.

Подать заявку на всероссийский этап конкурса могут победители региональных этапов, не принимавшие участия в прошлом году в аналогичной номинации.

Напомним, что в Самарском регионе победители уже определены. В номинации «Профессиональное развитие молодежи» лидером стала компания Электрощит Самара. После победы в региональном этапе Электрощит Самара поборется за победу в федеральном этапе конкурса.

Реализация молодежной политики Электрощит Самара — один из основных путей обеспечения компании высококвалифицированными кадрами. Для этого в компании реализуются программы адаптации молодых сотрудников, программа стажировки студентов вузов и ссузов на производстве. Кроме того, Электрощит Самара – участник программы «Профессионалитет».

«Победа в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации «Профессиональное развитие молодежи» еще раз доказывает, что политика Электрощит Самара в сфере привлечения и работы с молодежью работает эффективно, — отметила заместитель генерального директора по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью Электрощит Самара Карина Багаева. — Ежегодно мы отмечаем рост трудоустройства молодежи в компанию. В настоящее время молодые работники в возрасте до 35 лет составляют 30% от численности коллектива компании. В дальнейших планах Электрощит Самара – совершенствование программы и увеличение штата за счет молодых высококвалифицированных специалистов».

Второе место в номинации ««Профессиональное развитие молодежи» присуждено ПАО «Азотреммаш». Третье – за ООО «Автотрансформатор».

«Конкурс, инициатором которого является министерство экономического развития России, каждый год собирает сотни участников. Его цель состоит в развитии системы профориентации, поддержке молодых специалистов, мотивации наставников и создании условий, способствующих раскрытию и эффективному использованию потенциала каждого сотрудника», — сообщил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

 

Фото из открытых источников

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