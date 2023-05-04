Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»

В этом году победителей определят в 11 номинациях. Организаторами проекта по традиции являются Общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния».
Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области. Партнерами выступили Торгово-промышленная палата региона и региональный центр «Мой бизнес».
К участию приглашают компании, работающие в Самарской области не менее трех лет. Основными критериями оценки являются открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие губернии.
За шесть лет проведения конкурса 150 компаний получили дипломы финалистов, а 62 компаниям присвоено почетное звание «Достояние губернии». Организаторы напоминают, что только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии». Кстати, многие из них поместили логотип конкурса на упаковках своей продукции, в зонах пребывания клиентов и потребителей. Такое право дается сроком на три года.
В 2023 году конкурс проводится в 11 номинациях. Девять из них традиционные:
- «Промышленность»,
- «Предпринимательство. Малый и средний бизнес»,
- «Наука и технологии будущего»,
- «Агропромышленный комплекс»,
- «Торговая марка в категории «Товары народного потребления»,
- «Креативная индустрия»,
- «Импортозамещение»,
- «Туризм и индустрия гостеприимства»,
- «Бренд региона».
И две введены впервые:
- «Культура и общество»,
- «Семейное предпринимательство».
Одна компания может подать заявки не более, чем в трех номинациях одновременно. Участвовать в конкурсе могут заявители и победители прошлых лет. Такая возможность не ограничена.
Победителей определит независимый экспертный совет, в составе которого представители Администрации Губернатора, комиссий региональной Общественной палаты и министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, Самарского областного вещательного агентства, федеральные эксперты.
Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2023 года.
Победители получат диплом и памятную статуэтку конкурса.
Подробную информацию, Положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайтах организаторов www.sovainfo.ru, www.op63.ru., www.samara.tpprf.ru
Заявку на конкурс можно направить до 15 сентября 2023 года.
Организационный комитет конкурса находится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корпус 106. ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство». E-mail: konkurs@sovainfo.ru, телефон: 8(846)226-65-66 (добавочный 166, 152).