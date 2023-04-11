Стартовал прием заявок на Конкурс «Семья и будущее России» - 2023

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Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда целевого капитала «Истоки» приглашают авторов принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику – «Семья и будущее России»-2023.



Ежегодно с 2014 года конкурс объединяет энтузиастов из всех уголков России – профессионалов медиасферы, которые рассказывают о радостях и заботах российских семей, освещают темы материнства, отцовства и детства. Напомним, конкурс «Семья и будущее России» является одним из направлений реализации семейно ориентированной информационной политики и проводится Фондом Андрея Первозванного с целью профессиональной деятельности журналистов и медиаисследователей, освещающих, анализирующих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.



Традиции семьи являются одной из базовых ценностей нашего общества и залогом его существования. Социальная сфера и поддержка семей с детьми стали одной из приоритетных тем Послания Президента России Федеральному Собранию. «Благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере. Знаю, что многие субъекты Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой, безусловно, будет поддержан», –¬ отметил Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя Послание Главы государства, сказал: «Отдельно отмечу, когда социальный блок освещался в Послании, в первую очередь Президент говорил о культуре. Для меня это особенно было важно, и как для гражданина, и как для председателя Комиссии Госсовета по культуре. Я знаю, что именно наши культурные ценности, наши традиции мы защищаем сегодня от агрессии, от навязывания нам чужой воли и чужой идеологии. И, конечно, дополнительные меры поддержки, в том числе, по индексации МРОТ, поддержке образования, соцзащиты и других направлений, будут реализовываться на территории нашего региона опережающими темпами, в этом нет никаких сомнений».

За время существования конкурса «Семья и будущее России» более 2500 журналистов представили порядка 40 000 работ на семейную тему.



Представители медиа Самарской области также принимают активное участие в конкурсе. В 2022 году от нашего региона заявки подали представители 5 СМИ: «Социальная газета», «Самара-ГИС», Районная газета «Степные известия», ГТРК «Самара», Радио России – Самара (ГТРК «Самара»). Четыре заявки вышли в финал, а лауреатом конкурса стала Марина Грязнова («Социальная газета»), заняв третье место в номинации «Муниципальные и иные печатные СМИ».

Заявки на конкурс 2023 года принимаются с 1 апреля 2023г. до 25 июля 2023г. Более 60 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.



К участию приглашаются журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители ВУЗов.



Положение конкурса 2023 года имеет ряд принципиальных изменений. Так, теперь заявку может подать один автор (коллективные заявки не принимаются), в заявке должно быть 3 материала одного автора. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.



Подробную информацию о конкурсе, а также пакет документов для оформления заявки, можно найти на официальном сайте Фонда.