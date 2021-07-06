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Стартовал прием заявок на конкурс «Russian Event Awards»

6 июля 2021 09:14
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Стартовал прием заявок на конкурс Russian Event Awards»

С 15 по 17 ноября в Ульяновске состоится общенациональный финал премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Главная отечественная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом вновь объединит авторов лучших туристических проектов из разных городов России.  

К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий как регионального, так и федерального уровня: авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма. 

Компетентное жюри будет оценивать проекты, реализованные в период с ноября 2020 года до момента проведения конкурса (за исключением номинации «Лучшая идея туристического события»).

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной площадке премии http://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание проекта, презентацию проекта и необходимые приложения. 

Срок подачи заявок до 10 сентября (включительно).

Отметим, что в этом году в рамках премии пройдут и региональные конкурсы. Участники из Приволжского и Уральского федеральных округов представят свои проекты 7-9 октября в Перми. 

Теги: Russian Event Awards конкурс Приём заявок

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