Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Стартовал прием заявок на акцию Народное признание

11 августа 2025 12:28
116
Стартовал прием заявок на акцию Народное признание

11 августа в Самарской области начинается прием заявок для участия в XVIII областной общественной акции «Народное признание». Проект, реализуемый Правительством региона с 2008 года, стал важной частью общественной жизни области, укрепляющей традиции взаимного уважения, гражданской солидарности и патриотизма.

За годы проведения акция заслуженно приобрела статус «народной» благодаря возможности принять участие в определении победителей каждому жителю региона. Проект охватывает всю территорию Самарской области, все муниципалитеты могут выдвигать кандидатов, чьи поступки и жизненные ориентиры являются примером для подражания.

Губернатор Вячеслав Федорищев, приветствуя лауреатов акции, отметил: «Народное признание – уникальная акция, которая вот уже семнадцать лет пользуется популярностью у жителей региона и призвана еще раз подчеркнуть, что главное достояние области – это люди».

С 2022 года областная общественная акция «Народное признание» проводится в условиях специальной военной операции, подчеркивая важность вклада всех жителей региона в общую Победу, в сохранение единства и суверенитета страны. Она чествует не только ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, но и тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона: врачей, учителей, работников культуры, сельхозпроизводителей, волонтеров, общественников. Особое внимание уделяется представителям национально-культурных объединений, которые сохраняют традиции народов, населяющих нашей области, способствуют межнациональному миру и единству. 

В 2025 году заявки для участия в акции принимаются в пяти номинациях, каждая из которых отражает ключевые ценности нашего общества:

«Память и Слава»;

«Мы Вместе»;

«Признание и Уважение»;

«Наследники Победы»;

«Герои нашего времени».

Механизм реализации проекта предусматривает поэтапное проведение:

- Муниципальный этап: сбор заявок, обсуждение и выбор лучших кандидатур внутри отдельных районов и округов Самарской области (с 11.08.2025 по 15.10.2025).

- Отборочный этап: определение сильнейших номинантов и передача документов на рассмотрение общественному совету акции (с 15.10.2025
 по 30.10.2025).

- Финальный этап: итоговое народное голосование и объявление лауреатов (с 15.11.2025 по 10.12.2025).

Подробнее об организации и проведении областной общественной акции

«Народное признание» в 2025 году – в Положении.

 

