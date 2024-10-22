Стартовал онлайн-прием заявок на Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат 2024»

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Начался первый этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2024. Стартовал онлайн прием заявок с авторскими работами участников со всех регионов России, который продлится до 31 октября 2024 года.

Организатором фестиваля является Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России». Информационный партнер: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фестиваль собирает на одной площадке креативных и перспективных людей для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов.

Проект начал свой путь с 2013г. в формате регионального. Со временем географические границы его проведения росли, и он стал Всероссийским ежегодным Фестивалем дизайна, является плановой работой Союза дизайнеров России.

Цели и задачи фестиваля «Свой формат»:

- Пропаганда Российского дизайна;

- Поддержка креативной деятельности в индустрии дизайна;

- Популяризация культуры дизайна;

- Выявление выдающихся произведений в сфере современного дизайна;

- Демонстрация широкой общественности творческих достижений дизайнеров Самарского региона и его гостей;

- Повышение профессионального уровня дизайна в Самарском регионе, обмен опытом между дизайнерами других регионов нашей сраны;

- Укрепление культурных связей в регионе и за его пределами;

- Формирование позитивного имиджа Самарского региона как культурной территории;

- Поддержка творчества талантливых студентов и молодых начинающих дизайнеров.

Сейчас фестиваль проходит в два этапа: первый этап проходит онлайн это прием авторских работ участников со всех регионов нашей страны, публикация их в интернет ресурсах в соц. сети Вконтакте; второй этап, это итоговая часть фестиваля, которая проводится на открытой бесплатной для посещения выставке. Экспозиция выставки сформирована по двум категория: профессионал и студент +18 и по номинациям: дизайн интерьера, промышленный дизайн, предметный дизайн, дизайн костюма, модная графика, графический дизайн, средовой дизайн, дизайн педагогика, дизайн арт объекта, дизайн текстиля.

Подать заявку и получить информацию о фестивале можно на сайте: https://sf-fest.ru/, так же заявки принимаются на e-mail: konkurs.soyuz_diz@mail.ru

Все принятые на фестиваль авторские работы участников фестиваля, публикуются в соц. сети Вконтакте: https://vk.com/club153568244, сообщает пресс-служба Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фото: пресс-служба Самарское областное отделение Союза журналистов России