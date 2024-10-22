Я нашел ошибку
Главные новости:
Воспитанники данных учебных заведений могут быть востребованы на объектах «Т Плюс» - электростанциях, котельных и предприятиях тепловых сетей.
«Т Плюс» провела экскурсию для преподавателей техникумов и колледжей Самарской области
Риск возникновения многих заболеваний глаз можно снизить, придерживаясь сбалансированного питания и правильного образа жизни.
Врач-диетолог больницы Ерошевского рассказала о пользе овощей, фруктов и здорового питания в укреплении зрения
4 автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи.
Из Тольятти на передовую отправился большой гуманитарный конвой
"Средства пойдут на решение важнейших социальных задач", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
В ходе мероприятия проведена проверка готовности нарядов к несению службы.
На площади Куйбышева прошел строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +14, +16°С.
23 сентября в регионе без осадков, до  +17°С
Начался первый этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2024.
Стартовал онлайн-прием заявок на Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат 2024»
Инспекторы остановили женщину на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля.
Таможенники Аэропорта Самара обнаружили незадекларированные украшения на 3,5 млн рублей у пассажирки из Грузии
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.09
-0.33
EUR 104.4
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал онлайн-прием заявок на Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат 2024»

22 октября 2024 17:05
110
Начался первый этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2024.

Начался первый этап Всероссийского фестиваля дизайна «Свой формат» 2024. Стартовал онлайн прием заявок с авторскими работами участников со всех регионов России, который продлится до 31 октября 2024 года.

Организатором фестиваля является Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России».  Информационный партнер: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фестиваль собирает на одной площадке креативных и перспективных людей для диалога и сотворчества, направленного на образование социокультурного пространства, разработку трендов и интересных проектов.

Проект начал свой путь с 2013г. в формате регионального. Со временем географические границы его проведения росли, и он стал Всероссийским ежегодным Фестивалем дизайна, является плановой работой Союза дизайнеров России.

Цели и задачи фестиваля «Свой формат»:

- Пропаганда Российского дизайна;

- Поддержка креативной деятельности в индустрии дизайна;

- Популяризация культуры дизайна;

- Выявление выдающихся произведений в сфере современного дизайна;

- Демонстрация широкой общественности творческих достижений дизайнеров Самарского региона и его гостей;

- Повышение профессионального уровня дизайна в Самарском регионе, обмен опытом между дизайнерами других регионов нашей сраны;

- Укрепление культурных связей в регионе и за его пределами;

- Формирование позитивного имиджа Самарского региона как культурной территории;

- Поддержка творчества талантливых студентов и молодых начинающих дизайнеров.

Сейчас фестиваль проходит в два этапа: первый этап проходит онлайн это прием авторских работ участников со всех регионов нашей страны, публикация их в интернет ресурсах в соц. сети Вконтакте; второй этап, это итоговая часть фестиваля, которая проводится на открытой бесплатной для посещения выставке. Экспозиция выставки сформирована по двум категория: профессионал и студент +18 и по номинациям: дизайн интерьера, промышленный дизайн, предметный дизайн, дизайн костюма, модная графика, графический дизайн, средовой дизайн, дизайн педагогика, дизайн арт объекта, дизайн текстиля.

Подать заявку и получить информацию о фестивале можно на сайте: https://sf-fest.ru/, так же заявки принимаются на e-mail: konkurs.soyuz_diz@mail.ru

Все принятые на фестиваль авторские работы участников фестиваля, публикуются в соц. сети Вконтакте: https://vk.com/club153568244, сообщает пресс-служба Самарское областное отделение Союза журналистов России.

 

Фото:   пресс-служба Самарское областное отделение Союза журналистов России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
22 октября 2024  18:38
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
104
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
22 октября 2024  13:06
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
367
Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета.
21 октября 2024  19:40
Вопрос обеспечения льготными лекарствами – на личном контроле Вячеслава Федорищева
564
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
21 октября 2024  13:27
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
754
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
701
Весь список