Стартовал очередной региональный конкурс социальных проектов некоммерческих организаций

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11 мая стартовал очередной региональный конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По поручению Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составил 80 млн. рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей.

Ежегодное проведение регионального конкурса направлено на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение социальных вопросов с применением проектных практик и инициатив.

С подробной информацией о всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно ознакомиться по ссылке.

Также на сайте министерства можно оформить заявку на участие. В рамках данных направлений приветствуется внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.

Начиная с 14 мая, министерством запланировано проведение 5 онлайн консультаций для потенциальных участников конкурса.

С графиком консультаций по вопросам участия в конкурсе социальных проектов СОНКО Самарской области 2021 можно ознакомиться на сайте министерства.