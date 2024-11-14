Я нашел ошибку
Главные новости:
Если увечье, ранение, травма или контузия, полученное участником СВО, привело к инвалидности, то ему будет выплачено единовременно 4 млн рублей.
Президент РФ увеличил выплату за ранение, повлекшее инвалидность
«Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю» — пересказал Шахназаров слова Путина.
Шахназаров сообщил об обещании Путина разобраться с замедлением YouTube
Не берите от незнакомых людей посылки с просьбой "передать гостинец детям-сиротам" в виде 10 коробок с дубайским шоколадом.
Россиян призвали не брать у незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию
Иван Носков провел рабочее совещание с председателем совета местного отделения «Движения Первых» Сергеем Пушняком.
Иван Носков: «От молодежи я жду предложений и личного участия в развитии Самары»
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
15 ноября в регионе снег, мокрый снег, до +4°С
Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2024 года включительно.
Стартовал ХV Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
В этом году конкурс «С чего начинается Родина» посвящен 80-летию Победы над фашистскими захватчиками и вдохновлен известной песней из фильма «Щит и Меч».
Самарцев приглашают к участию в заочном конкурсе фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона
Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев.
В России серьезно растет спрос на молочную продукцию, и одна из актуальных позиций — сливочное масло
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал ХV Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»

14 ноября 2024 15:40
127
Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2024 года включительно.

Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова, объявил о старте ХV Всероссийского конкурса «Панацея».

Идея конкурса нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число его постоянно увеличивается: в 2023 году на конкурс было прислано 5379 материалов из 79 регионов России.

Цели конкурса:

¾ привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения;

¾ формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни;

¾ способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения;

¾ отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание;

¾ повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения.

Задача конкурса – содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

 Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2023 года по 31 октября 2024 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Местная больница» - публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.

- «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.

- «Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

- «Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

- «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т. д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2024 года включительно по следующему адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ. С пометкой КОНКУРС «Панацея».

 Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2025 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
14 ноября 2024  12:10
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
262
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
842
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
357
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
517
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
565
Весь список