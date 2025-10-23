Стартовал 5-й сезон конкурса научно-популярного видео "Знаешь?Научи!"

147

Стартовал юбилейный пятый сезон конкурса «Знаешь?Научи!». Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов от одного из ведущих вузов страны.

Конкурс научно-популярного видео «Знаешь?Научи!» уже пять лет объединяет школьников со всей страны в возрасте от 6 до 18 лет, предоставляя им возможность делиться своими знаниями и объяснять сложные темы простым и увлекательным языком. Участникам предстоит создать собственные видео под руководством опытных наставников, которых они выбирают сами. Цель конкурса – популяризация научного знания и мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей среди учеников школ. Участникам необходимо записать видео продолжительностью от 1 до 3 минут, опубликовать его на сайте научи.наука.рф . Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.

«Знаешь?Научи!» — один из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году стартовал 5-ый сезон. За прошедшие 4 сезона школьники прислали более 10 тыс. видеороликов. Благодаря «Знаешь?Научи!» растет сообщество молодых энтузиастов, готовых делиться знаниями и вдохновлять других учиться. А еще создаются условия для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов — это национальная цель, поставленная нашим Главой государства», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В этом году к конкурсу присоединились новые партнеры, а финалистов ждут не только призы, но и дополнительные баллы для поступления в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Видео должны соответствовать одной из номинаций: «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны», «Умные материалы в городах будущего», «Двигателестроение», «Устройство будущего: от идеи к чертежу», «Наука-история-человек» и «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый». Первый этап конкурса – прием работ – продлится до 1 марта 2026 года.

«Конкурс «Знаешь?Научи!» формирует новое поколение научных коммуникаторов. Вдохновляясь участием в нем, многие школьники начинают регулярно смотреть научно-популярные видеоролики и создавать свой собственный контент. Искренняя вовлеченность ребят дает дополнительный импульс для популяризации современной науки, а кому-то даже помогает определиться с будущей профессией. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативность и простоту подачи. Наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Номинации нового сезона конкурса «Знаешь?Научи!»

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в 6 тематических номинациях:

« Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны » (ГК «Геоскан»). Для участия в номинации необходимо записать видеоролик о том, как современные беспилотные летательные аппараты и космические спутники помогают изучать Землю.

« Умные материалы в городах будущего » (СИБУР). В номинации принимаются ролики о новых материалах, которые делают жизнь удобнее, безопаснее и экологичнее.

«Двигателестроение » (АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»). Школьники, которые выберут для участия эту номинацию, должны будут записать ролики об авиационном двигателестроении, где будут рассказывать о том, как знание школьных предметов, таких как математика и физика, помогает профессии инженера, ведь именно инженеры, конструкторы, механики играют ключевую роль в создании самолетов.

« Устройство будущего: от идеи к чертежу » (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»). Участникам номинации необходимо придумать свой собственный гаджет из будущего, а в видеоролике подробно описать его принцип работы и дать научное обоснование.

«Наука-история-человек » (Издательская группа «Эксмо-АСТ»). Тематика номинации – развитие науки в разные эпохи жизни человечества, гениальные ученые и великие открытия, влияющие на культуру и общество.

«Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый» (Авито). Для участия в этой номинации нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни.

Участники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы. Например, будущие физики могут рассказать о законе сохранения энергии и импульса, действии и противодействии, о законе сохранения энергии, химики – о новых сплавах и материалах, информатики – о создании систем автоматического контроля за беспилотными аппаратами.