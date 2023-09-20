Старшеклассникам региона рассказали об преимуществах учебы в высших учебных заведениях МВД России

117

В рамках профориентационной работы в Красноярском и Похвистневском районах сотрудники полиции и общественники встретились со старшеклассниками.

Заместитель начальника отдела МВД России по Красноярскому району подполковник полиции Евгений Баканов рассказал будущим выпускникам школы села Белозерки о порядке поступления в вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения МВД России.

Ребята узнали о том, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

Подполковник полиции Евгений Баканов познакомил подростков со спецификой работы в РОВД, рассказал им об основных направлениях деятельности МВД, и о социальных гарантиях. Представитель Общественного совета - директор школы Юрий Гарькин в свою очередь, отметил что подобные встречи с ребятами позволяют более подробно узнать о всех тонкостях работы полицейского в современных условиях, так как вскоре ребятам предстоит выбрать свою профессию и возможно кто-то из них решит связать свою жизнь с правоохранительными органами.

В завершение встречи Евгений Баканов ответил на интересующие вопросы и пожелал ребятам успешной учебы.

Старший специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС старший лейтенант полиции Владимир Королев пришел к старшеклассникам общеобразовательной школы с.п. Старопохвистнево. Полицейский обратил внимание подростков на преимущества поступления в высшие учебные заведения МВД России: «Бесплатное обучение, обмундирование, проживание и выплата денежного довольствия, которое индексируется с повышением звания и различных заслуг курсанта – являются параметрами, значимыми для каждого абитуриента». Кроме того, Владимир Королев отметил, что по вопросу поступления в ведомственные вузы МВД и трудоустройства в полицию ребята могут обращаться в отдел кадров МО МВД России «Похвистневский».

Учащиеся с удовольствием слушали гостя и задавали вопросы, связанные с поступлением в высшие учреждения системы МВД России и деятельностью полиции.