Стало ясно, какие блины любят в Самаре

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Сервис Яндекс.Еда проанализировал, какие блины предпочитают жители Самары, и сравнил их заказы со статистикой по России.

По данным сервиса, в Самаре начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах с блинами чаще сладких топпингов на 30%.

Среди самарцев самыми популярными стали блины без начинок — их заказывают чаще, чем в среднем по стране. На втором и третьем месте - блины с мясом и творогом. Реже всего жители города заказывают блины с ягодами и маслом.

В Самаре не боятся выбирать и более экзотические варианты: блины с маскарпоне и чаем матча, с тайским манго и рикоттой, со сникерсом и сгущенным молоком, блины с щучьей икрой.

Средняя стоимость порции блинов в Самаре — 131 рубль, что ниже, чем по России (179 рублей). Дороже всего это угощение обходится москвичам — по 192 рубля за порцию, а вот в Екатеринбурге одни из самых низких цен среди городов-миллионников — по 102 рубля за порцию.

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