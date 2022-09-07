Стало известно, сколько человек проживает в Самарской области

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Стало известно, сколько на самом деле человек проживает в Самарской области. Данные на основе Всероссийской переписи населения предоставил Самарастат.

Всего в 63 регионе живут 3 172 925 человек, из которых 1 455 755 - мужчины и 1 717 170 - женщины. По муниципалитетам самая большая численность населения в Самаре - 1 173 393 человека.

Далее идет Тольятти. В Автограде проживают 684 709 человек. А на третьем месте расположилась Сызрань - 166 498 человек. Меньше всего людей на городских территориях (20 703) проживают в Октябрьске.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения в Самарской области завершился 29 ноября 2021 года. Тогда самарцам, как и всем россиянам, предоставили возможность самостоятельно заполнить данные без посредников на едином портале Госуслуг. Впрочем, сделать это можно было и в привычном для многих формате - с помощью переписчиков или в МФЦ, пишет ГТРК Самара.

Фото: Самарастат