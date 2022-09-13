Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло

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В Самаре установилась промозглая и пасмурная погода. Многих горожан интересует вопрос - "когда в квартирах включат отопление". И ответ не заставил себя долго ждать. В мэрии назвали сроки подачи тепла в квартиры областного центра.

Как сообщили городские власти, на данный момент подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии. Сейчас все монтажные схемы собраны на 90%, на объектах проводятся работы по благоустройству.

Кроме того, рабочие завершили перекладку 12 теплосетей. Стало известно, что запустить теплоснабжение планируют с 19 по 21 сентября. При этом полностью переоборудуют технику к зимнему сезону до 31 октября, пишет ГТРК Самара.

Стоит отметить, что сначала отопление начнут включать в объектах социальной структуры. Будут учтены и нормативы - среднесуточная температура воздуха на улице должна составлять не более +8 градусов в течение 5 суток подряд.