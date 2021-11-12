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Стало известно, когда в регионе стартует розыгрыш машин и квартир для вакцинированных

12 ноября 2021 17:59
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Акция будет идти среди всех вакцинированных граждан.

Стало известно, когда в Самарской области стартует розыгрыш призов для всех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Поощрить привитых жителей губернии решила Общественная палата Самарской области, запустив акцию "Вакцинация – жизнь". Организаторы рассказали sova.info, что попытать удачу можно будет уже на следующей неделе. 

Как отметил руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев, скоро уточнят условия участия в акции, в частности, как получить подарки и побороться за ценные призы – автомобили и квартиры.

Проведение акции "Вакцинация – жизнь" поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Она будет идти среди всех вакцинированных граждан. Скоро об условиях акции можно будет узнать на сайте "Карта жителя Самарской области".

 

Фото из открытых источников

Теги: Вакцинация

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