Стало известно, когда самарцев ожидают длинные выходные

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Правительство России опубликовало подробный календарь рабочих и выходных дней на 2023 год, согласно которому россияне могут рассчитывать на несколько длинных выходных.

И хоть побить рекорд длительность новогодних каникул не удастся, насладиться несколькими свободными деньками можно будет уже в феврале: отдыхать будем 4 дня, с 23 по 26 число. Празднования Международного Женского дня ограничатся 1 днём, а вот на Первомай будем отдыхать 29,30 апреля и 1 мая. День Победы отметим за 4 дня, с 6 по 9 мая.

В календаре праздничных и выходных дат указаны также два периода с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, когда вся страна будет отдыхать по 3 дня, пишет ГТРК Самара.