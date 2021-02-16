Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу

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15 февраля на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной обсудили организацию работы проекта «Самарская масленица» на территории площади имени В.В. Куйбышева.

В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. С 12 по 14 марта 2021 года на площади Куйбышева будет организована работа тематического комплекса "Проводы русской зимы - Масленица". Стоит отметить, что массовых мероприятий в этом году проводить не планируется. В то же время на площади будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования. При этом безусловным приоритетом остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает горадминистрация.

Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу праздника. Самым главным из них традиционно станет «Маслена». Здесь же появится выставка кукол-маслен в рамках II городского конкурса «Самарская Маслена» и медиа-экран, на котором будут транслироваться народные песни. Рядом с центральными композициями будет открыта арт-локация «Чайная». В ней появятся стилизованные фигуры самовара и чайных пар. Дополнительно эту локацию украсят «Дымковские игрушки», инсталляции уже изготавливают самарские мастера. Полюбившаяся многим горожанам локация «Усадьба Деда Мороза» будет преобразована, там расцветет дуб, появятся фотозоны, инсталляции из сена и павильоны для мастеров.

Дополнительно на площади им. В.В. Куйбышева оборудуют "Город мастеров", где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства.

Время работы проекта «Самарская масленица» на территории площади им. Куйбышева: 12 марта с 15:00-22:00, 13-14 марта с 12:00-22:00.

Так же, на оперативном совещании Глава города Елена Лапушкина наградила инициаторов проектов, занявших призовые места на всероссийской премии «Маршрут года 2020». В номинации лучший железнодорожный тур первое место заняла «Открытая Самара». Титул одного из лучших маршрутов выходного дня выиграла туристическая компания "У-Ра", АО "ФПК". Второе место в номинации лучший культурно-познавательный маршрут удостоился проект «Самарский шик-Модерн» туристическая компания "Сказка странствий". Гран-при «Вкусно едем по-самарски» получила туристическая компания "Самараинтур". Первое место в номинации лучший маршрут города заняли "Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество" туристическая компания "Сказка странствий". А второе место в этой номинации занял маршрут под названием - "Гостеприимный Горожанин", Сказка странствий, Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара. Номинация лучший маршрут на действующее производство Гран при получили «От вагона до перрона» или «Дом, где живут вагоны» АО "ФПК". Второе место в номинации лучший железнодорожный тур выиграли маршруты «Жигули» в Авангарде» АО "ФПК", Самарский художественный музей. А в номинации лучший музейный маршрут Гран-при получил проект «Музей со вкусом».