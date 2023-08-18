Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства, передает РИА Новости.

"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.

Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, россияне будут отдыхать:

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

3 и 4 ноября;

с 29 по 31 декабря 2024 года.

Фото: ru.freepik.com