Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Оно  рассчитано на постоянное проживание 200 человек и предназначено для оказания высококвалифицированной социальной помощи.
В Пестравском районе скоро появится новое отделение южного пансионата для престарелых и инвалидов
100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Андрей Тимофеевич Калюжный, который проживает в Новокуйбышевске.
Губернатор Дмитрий Азаров навестил участника Великой Отечественной войны в день его столетия
Ключевыми вопросами заседания стали меры пожарной безопасности в школах и поддержка добровольных пожарных команд в отдельных муниципалитетах.
В региональном Правительстве обсудили готовность школ к новому учебному году
Всего за 7 месяцев этого года более 800 000 жителей старше 18 лет проверили здоровье с помощью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
 Диспансеризация помогла выявить болезни сердца и сосудов более чем у 20 тысяч жителей Самарской области
Ремонт входной группы и внедрение принципов бережливого производства позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.
Жители Октябрьского района Самары будут получать медпомощь в обновленных условиях
В списке награждаемых - 16 человек из разных муниципалитетов региона, имеющих достижения, значимые для социокультурного развития Самарской области.
В Самаре Губернатор Дмитрий Азаров отметил деятелей культуры и искусства
Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.
Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

18 августа 2023 19:07
62
Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства, передает РИА Новости.

"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в публикации.

Кроме того, переносятся нерабочие дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, россияне будут отдыхать:

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

3 и 4 ноября;

с 29 по 31 декабря 2024 года.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
483
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
178
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
510
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
821
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
376
Весь список