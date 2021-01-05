Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области

640

В Самаре на заседании оперативного штаба огласили правила, которые придется соблюдать всем, кто желает прийти на богослужение в храм в Рождество.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, учитывая опыт предыдущих лет, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут на рождественские службы.

— В церквях не должно быть большого скопления людей, все они должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В храме не должно быть служителей с признаками заболевания, — рассказал Александр Фетисов.

Следить за выполнением санитарно-эпидемиологических норм должны будут сами церковнослужители. Управление Роспотребнадзора области направило в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания по правилам проведения праздничных служб в условиях коронавируса.

Рождество в Самарской области наступит вместе с традиционными морозами. Местами они достигнут минус 20 градусов, пишет 63.ру.