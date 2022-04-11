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Стало известно, как будут перевозить животных из самарского зоопарка на новое место

11 апреля 2022 11:04
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Стало известно, как будут перевозить животных из самарского зоопарка на новое место

В Министерстве культуры Самарской области озвучили подробности первого этапа создания нового зоопарка. До конца года на новое место должны перевезти несколько крупных животных.

— Первый этап предполагает размещение специализированных строений ангарного типа для приматов и ягуаров, создание просторных вольеров для пумы, амурского леопарда, восточно-сибирской рыси, льва, бурого медведя. У всех животных будут вольеры в соответствии с правилами содержания, — сообщили 63.RU в ведомстве.

Новый зоопарк разместится в микрорайоне Южный город, в сельском поселении Лопатино. По словам представителей Минкульта, территория подходит под все необходимые требования: имеет достаточную площадь для комфортного размещения животных, хорошую транспортную доступность, возможность быстрого подвода инженерных коммуникаций, что значительно сокращает сроки реализации проекта.

Создать новый зоопарк решили после того, как Счетная палата обнаружила нарушения законодательства: вольеры некоторых зверей оказались слишком маленькими.

На имеющейся территории зоопарка в 0,58 гектара постройка новых или модернизация старых вольеров для приведения их в соответствие с нормативами невозможна. Поэтому животных перевезут на новое место. Общая площадь будущего зоопарка составит 18 гектаров.

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