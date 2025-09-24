Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»

126

23 сентября в Самаре состоялась пресс-конференция гастрономического фестиваля «Самара со вкусом», который пройдет с 27 по 28 сентября.

Фестиваль объединит более 50 участников – это рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов.

В первый день фестиваля, 27 сентября, состоится конкурс — выбор самого вкусного блюда Самарской области.

28 сентября на главной сцене фестиваля представители серебряного возраста поделятся семейными рецептами приготовления кабачковой икры.

Также запланированы анимационные программы для детей, конкурсы и розыгрыши, мастер-классы, музыкальная программа. В течение всего фестиваля на сцене в будет выступать диджей и продюсер Иван Суворов, 27 сентября мы увидим кавказско-восточного исполнителя Вахбета Абедова и певицу Ханну, а 28 сентября – группу COMEDOZ.