Сроки переписи населения на портале Госуслуги продлены до 14 ноября

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
На совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги. Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.
Ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.
Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.
На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.
Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».
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