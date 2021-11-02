Сроки переписи населения на портале Госуслуги продлены до 14 ноября

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Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

На совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги. Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».

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