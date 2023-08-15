Срок выплаты детских пособий предлагают продлить

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Более 200 тысяч подростков, достигших 17 лет, сейчас лишены соцподдержки.



Каждый месяц, начиная с весны 2022 года, малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет по всей стране получают от 7 до 14 тысяч рублей. Единое пособие, появившееся по решению президента Владимира Путина, стало подспорьем для тех, кому трудно прокормить семью. Но, как только подростку исполняется 17 лет, на него поддержка от государства больше не распространяется. Хотя совершеннолетним он еще не стал и в заботе со стороны родителей нуждается как никогда. Петербургские депутаты хотят это исправить. Они разработали инициативу о корректировке федерального законодательства. В Госдуме мнение парламентариев Северной столицы разделяют. Но уверены: сначала надо просчитать экономику вопроса, пишет Парламентская газета.



Депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков подготовили изменения к Федеральному закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сегодня документ устанавливает, что ежемесячное пособие положено нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Как показала практика, это хорошее подспорье для нуждающихся. На дополнительные деньги от государства можно купить еду, лекарства, одежду, обувь, оплатить кружки и секции. Но по статье 54 Семейного кодекса ребенком считается человек, который не достиг 18 лет. А, значит, поддерживать государство должно всех несовершеннолетних.

«В ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком семнадцати лет. Необходимо отметить, что дети в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет продолжают обучение в образовательных организациях и не осуществляют постоянной трудовой деятельности, тем самым сохраняют зависимое положение от родителей, которые, в свою очередь, продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию, в результате чего несут соответствующие расходы. Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки», — говорят авторы инициативы.