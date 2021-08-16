137

Срок регистрации на Школу студенческого актива «Кузница кадров - 2021» - продлен до 1 сентября включительно. Дирекция Школы приняла такое решение по просьбе студентов, не успевших зарегистрироваться в связи с летними активностями.

Обновлённая «Кузница кадров», в которой смогут принять участие 600 студентов региона, пройдет на территории загородного комплекса «Циолковский» в 2 смены: 1 смена – с 7 по 9 сентября, 2 смена – с 10 по 12 сентября. Регистрация участников проходит прямо сейчас по ссылке.

«Кузница кадров» – это не просто образовательная школа, – рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, – это событие, в котором абсолютно каждый участник может получить свои «бонусы». Одни получат хорошую базу для развития интересного для себя направления внутри своего учебного учреждения. Другие заведут новые знакомства и запланируют яркие межвузовские проекты, которые смогут реализовать уже после «Кузницы». Третьи проявят себя во внеобразовательных мероприятиях. Этим и хороша «Кузница» – здесь мы поддерживаем любую позитивную активность студентов. И такая поддержка не заканчивается только датами 7-12 сентября. Лучшие проекты, предложенные студенческими командами, будут реализованы при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, это такая классная совместная работа, результатом которой может стать по-настоящему важный для региона продукт! И сейчас – тот самый момент, когда можно включиться в нечто совершенно новое и, я уверен, полезное и интересное».

Потенциальные участники события могут подать заявку на один из 10-ти треков:

Студенческое самоуправление – участники изучат лучшие практики и получат инструменты работы в команде при организации мероприятий, клубов по интересам, смогут сконструировать свою карьерно-образовательную траекторию.

ART-менеджмент – участники получат навыки организационной и ресурсной поддержки творческих проектов (выставок, фестивалей, специальных показов и т.д.).

ЭкоЛогичность – программа трека позволит получить навыки распространения озонового потребления, развития просветительских проектов по осознанному потреблению в молодежной среде.

CLUB-менеджмент – участники изучат основы формирования команды, инструменты для развития клубного движения, механизмы выстраивания системы поддержки студенческих инициатив на уровне вузов, повышения престижа студклубов.

PROFЗащита – трек направлен на повышение знаний и навыков у активистов, работающих в сфере защиты прав студентов, принимающих участие в управлении образовательной организацией с точки зрения профсоюзного самоуправления.

Профсоюз 2.0 – трек для студентов, имеющих значительные достижения в развитии профсоюзного движения своих университетов, направлен на подготовку плана работы по консолидации усилий в вопросах интеграции в процессы реализации молодежной политики Самарской области.

Инфо-диджитал – участники изучат онлайн и офлайн-инструменты продвижения проектов, услуг и мероприятий с помощью современных цифровых технологий.

Здоровый формат - участники изучат факторы здорового образа жизни, сформируют комплекс мер по его реализации для дальнейшей популяризации в студенческой среде.

Цифровая трансформация – практический интенсив по типу хакатона для студентов, обучающихся на IT-направлениях, которые смогут создать информационные продукты (приложения, чат-боты и т.д.), позволяющие работать студенческим объединениям эффективнее.

PROтренинг – участники изучат методический тренерский инструментарий, сформируют навыки подготовки, проектирования и проведения тренинга, получат знания для самостоятельной разработки тренинговых модулей и программ.