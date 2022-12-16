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В России открыты вакансии для Дедов Морозов и Снегурочек по всей стране, пишет hh.ru.

Количество таких вакансий в этом сезоне в два раза превышает прошлогодний, причем подобные предложения о работе стали появляться уже в сентябре. Интересно, что артистов на роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль Снегурочки. Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей, а вот Снегурочкам предлагают заметно меньше – 69 тысяч.

Среди требований к новогодним артистам можно выделить не только релевантный опыт работы, но и доброжелательность, артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные навыки. Соискатели тоже проявляют интерес к такой работе – на hh.ru можно встретить несколько сотен резюме Дедов Морозов и Снегурочек, а также аниматоров, рассматривающих среди прочего и эти роли. В своих навыках и качествах потенциальные Деды Морозы часто делают акцент на тембр голоса и наличие бороды, а Снегурочки – на опыт работы с детьми и актерские способности.

Фото: pxhere.com