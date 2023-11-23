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Средняя сумма судебного взыскания задолженности граждан по кредитам и займам по итогам 6 месяцев 2023 года сократилась на 9% и составила 92,7 тыс. рублей. По итогам 2023 года число заявлений о выдаче судебного приказа по долгам на сумму до 50 тыс. рублей может увеличиться на 20% и превысить 8 млн. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе статистики Судебного департамента ВС РФ.

В январе-июне 2023 года в суды общей юрисдикции и к мировым судьям поступило 6,5 млн исковых заявлений с требованием возврата задолженности по кредитам или займам на 602,6 млрд рублей. Таким образом, средняя сумма одного иска составляет 92 687 рублей. За весь 2022 год в суды поступило 11,5 млн исковых заявлений на 1 169 млрд рублей, что эквивалентно средней сумме в 102 066 рублей.

«При утрате возможности диалога с заёмщиками кредиторы инициируют обращение в судебные инстанции. У многих кредиторов бизнес-процессы настроены таким образом, что обращение в суд рентабельно даже при сумме иска менее 50 тыс. рублей. Количество обращений в суд с требованием возврата задолженности на сумму менее 50 тыс. рублей растет год от года, — отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Доля рассмотренных судами заявлений на столь незначительные, с точки зрения должника, суммы возросла до 77% в общем количестве».

Согласно структуре рассмотренных в первом полугодии 2023 года дел судами обшей юрисдикции и мировыми судьями, 77% или 4716 тыс. исков, пришлось на сумму задолженности до 50 тыс. рублей. Следующая категория (от 50 тыс. до 100 тыс.) занимает долю в 13% (464 тыс. дел). На взыскание в размере более 1 млн рублей приходится около 1% от общего количества рассмотренных дел.

«Кредиторы перестают «забывать» про должников, которые вообще не платят, тем более что судебные расходы в конечном счёте также можно взыскать с ответчика. С каждым годом должникам, скрывающимся от кредиторов, становится труднее прятаться. Нужно помнить, что в самой трудной долговой ситуации есть, как минимум два выхода: реструктуризация или банкротство», — резюмирует Денис Аксёнов.