168

Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет. Ранее он составлял 27 лет. Об увеличении среднего возраста материнства в России за последние десять лет сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме. По его словам, рост данного показателя «во многом снижает еще количество рождений».

Антон Котяков добавил, что аналогичные тренды наблюдаются и в западных странах. Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин ранее отмечал, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году.

Шульгин подчеркивал, что за следующие 30−40 лет Россия может также прийти к этому показателю. По мнению федеральных экспертов, комментировавших данную тему, увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранний возраст материнства могут влиять региональные особенности.

В Советском Союзе средний возраст матери при рождении первенца составлял 22-24 года. В 21 веке он начал расти и в 2019 году составил уже 25,9 года.

Минимальные значения показателя, по данным исследователей Владимира Архангельского и Ольги Калачиковой, демонстрируют республики Тыва (23,4 года), Дагестан (23,5) и Чечня (23,7), Забайкальский край (23,9), максимальные — Санкт-Петербург (28,0) и Москва (27,7), пишет Обозрение.